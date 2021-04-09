İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü: İki pilot kurtarıldı

İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli KT-1 askeri uçağı, eğitim uçusu sırasında düştü. Foça'da deniz açıklarına düşen uçaktaki 2 pilot sağ kurtarıldı.



MSB'DEN İLK AÇIKLAMA: 2 PİLOTUMUZ DA SAĞ



Milli Savunma Bakanlığı, üzücü gelişme ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.' denildi.

