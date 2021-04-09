Bir sosyal ağ şirketi daha Türkiye'de!

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: 'Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.'