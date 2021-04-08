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Yunan spiker çaresizliklerine böyle isyan etti

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türkler her gün yeni silah sistemleri yapıyor biz ise onları sadece izliyoruz" dedi.

Dünya / 08 Nisan 2021 Perşembe 14:10
Yunan spiker çaresizliklerine böyle isyan etti

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tarafından geliştirilen yerli mühimmatlar hakkında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından aktif olarak kullanılan yerli mühimmatları gösteren Theodoratos, 'Bunlar Türk tasarımı ve en önemlisi üretimi. Türkiye malzeme üretiminde hiçbir sorun yaşamıyor' dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava-hava füzesi Göktuğ'a değinen Theodoratos, 'Bunlar Türk jetleri için üretilen havadan havaya füzelerdir' diye konuştu.

Türkiye'nin ürettiği SOM füzeleriyle Yunanistan'ı vuracağını iddia eden Theodoratos, 'Bu füze Yunan havaalanlarını ve Yunan donanmasını hedef alacak' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı derhal adım atarak önlem alması gerektiğini dile getiren Yunan spiker, 'Türkler her gün yeni silah sistemleri yapıyor biz ise onları sadece izliyoruz. Yunan hava kuvvetlerimizin havadan havaya kullanmak için kaç füzeye sahip olduğu konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağımızı veya ordunun ne kadar cephane ihtiyacı olduğunu konuşmalıyız. TÜBİTAK SAGE'nin fuarında gördükleriniz sadece küçük bir parça ve bunların çok daha fazlası var. Bunlar sadece en göze çarpanlar' diyerek çaresizliklerine isyan etti.

Yunanistan

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