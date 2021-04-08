İYİ Partili vekil Lütfü Türkkan mültecilere nefret kustu!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında mültecilere kin kustu.



SURİYELİ MÜLTECİLERE İŞGALCİ DEDİ!



Suriyeli mültecileri "işgalci" olarak nitelendiren Türkkan, ilk seçimde Suriyeli mültecileri kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi.



HAZIRLIK YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ!



Türkkan, “Şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ya kendi ülkelerine dönecekler ya da Avrupalılar misafir edecek. İşgalciden farksız olan Suriyelilerin kalmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.