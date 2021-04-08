USD (Alış - Satış) : 8,15 - 8,17 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

Güvenlik kaynakları o iddiaları yalanladı!

Güvenlik kaynakları, "Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu bildirdi.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 18:50
Güvenlik kaynakları o iddiaları yalanladı!

Tek hedefi teröristler olan 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sivilleri hedef aldığına' yönelik haberler güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

TAMAMEN GERÇEK DIŞI

Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

HEDEF SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan kaynaklar, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini, sivil, masum kişilerin, çevre, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu belirtti.

TÜRKİYE MUTABATAK KAPSAMINDA HAREKET EDİYOR

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren güvenlik kaynakları,Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi, bunun için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

YALANI KİM YAYDI?

Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırılan yalan haberi yine Türkçe yayın yapan Rus yayın organı Sputnik Türkçe yaydı.

Suriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement