Güvenlik kaynakları o iddiaları yalanladı!

Tek hedefi teröristler olan 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sivilleri hedef aldığına' yönelik haberler güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.



TAMAMEN GERÇEK DIŞI



Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.



HEDEF SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER



Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan kaynaklar, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini, sivil, masum kişilerin, çevre, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu belirtti.



TÜRKİYE MUTABATAK KAPSAMINDA HAREKET EDİYOR



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren güvenlik kaynakları,Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi, bunun için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.



YALANI KİM YAYDI?



Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırılan yalan haberi yine Türkçe yayın yapan Rus yayın organı Sputnik Türkçe yaydı.