Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:



157 ülkeye ve 12 kuruluşa yardım



Daha adil dünya hedefiyle çalışan teşkilatımız önemli işlere imza attı. Dost ve kardeş ülkeleri kaderlerine terk etmedik. 157 ülkeye ve 12 kuruluşa gönderdiğimiz yardımlarla dayanışmamızı ortaya koyduk.



'Yerli aşımızı tüm insanlığa sunacağız'



Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.



'Yerel parayla ticarete ağırlık vermeliyiz'



Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. Üretimin istihdamın temeli son tahlilde özel sektördür.



Online platforma dayalı bir İslami Megabank



İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.

