USD (Alış - Satış) : 8,15 - 8,17 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

ABD'de yeni panik! Korkunç derecede yüksek derecede!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "rahatsız edici derecede yüksek seviyede" olduğunu belirterek, ülkenin yeni bir dalga riski altında olduğunu belirtti.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 20:31
ABD'de yeni panik! Korkunç derecede yüksek derecede!

CNN'e konuşan Fauci, ülke genelinde devam eden Kovid-19 aşılamasına rağmen vaka sayısının günlük 60 binin üzerinde seyretmesine dikkati çekerek, "İnsanların aşılanması ile artma eğilimi gösteren Kovid-19 salgını vakaları arasında neredeyse bir yarış var." diye konuştu.

Avrupa'da görülen vaka artışının ABD'de de yaşanabileceği endişesi taşıdıklarına işaret eden Fauci, özellikle virüsün yeni varyantının yayılma hızını dikkate alarak vatandaşları aşı olmaya ve tedbirlere uymaya devam etme çağrısında bulundu.

Fauci, "Biraz daha sabredin. Defalarca söylediğim gibi, Kovid-19'a karşı zaferi vaktinden önce ilan etmenin zamanı değil." ifadesini kullandı.

ABD'NİN ORTA BATI EYALETLERİNDEKİ VAKALARDA KESKİN ARTIŞ

New York Times'ın derlediği verilerine göre, Illinois, Michigan ve Minnesota eyaletleri başta olmak üzere ABD'nin orta batı kesimlerinde Kovid-19 vakalarında keskin artış görüldüğü belirtildi.

Aşılama çalışmalarına rağmen yetkililerin ülkede Kovid-19 salgınının 4'üncü dalga uyarısı yaptığına dikkati çekilen haberde, Michigan'da vaka ve hastaneye yatırılmalarda son iki haftada iki kat artış yaşandığına vurgu yapıldı.

Minnesota ve Illinois eyaletlerinde son iki haftada günlük vaka sayısında yüzde 56'lara varan artış olduğuna işaret edilerek, Kovid-19 bağlantılı hastanelere yatışlarda da yüzde 28 artış gözlendiği kaydedildi.

Aynı şekilde Wisconsin ve Kuzey Dakota eyaletlerinde de son iki haftada vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandığı, ülkenin kuzey doğusundaki New York ve New Jersey bölgelerinde de vaka sayısında artış bulunduğu ifade edildi.

Haberde, son iki haftada ortalama günlük vakaların 65 bin civarında seyrettiği belirtilerek, bunun da iki hafta öncesine kıyasla yüzde 19 artışa denk geldiği bilgisi paylaşıldı.

CDC: İNGİLTERE VARYANTI ABD'DEKİ EN BASKIN KOVİD-19 TÜRÜ OLDU

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un yeni varyantının ABD'deki en baskın virüs türü haline geldiğini belirtmişti.

Walensky, ülkede son haftalardaki varak artışının bir kısmının B.1.1.7 varyantının ve diğer mutantların yayılmasından kaynaklandığını söyleyerek, "B.1.1.7" varyantı şu anda ABD'de dolaşan en yaygın tür.” uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'nin Kent bölgesinde 2020 Aralık ayında ilk defa tespit edilen bu yeni varyantın bulaşma hızının ve ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 31 milyona, can kaybı da 560 bine yaklaşmış bulunuyor.

CDC'ye göre, ülke genelinde ilk doz aşı yaptıranların sayısı 110 milyona yaklaşırken, 64 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

İngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement