ABD'de yeni panik! Korkunç derecede yüksek derecede!

CNN'e konuşan Fauci, ülke genelinde devam eden Kovid-19 aşılamasına rağmen vaka sayısının günlük 60 binin üzerinde seyretmesine dikkati çekerek, "İnsanların aşılanması ile artma eğilimi gösteren Kovid-19 salgını vakaları arasında neredeyse bir yarış var." diye konuştu.



Avrupa'da görülen vaka artışının ABD'de de yaşanabileceği endişesi taşıdıklarına işaret eden Fauci, özellikle virüsün yeni varyantının yayılma hızını dikkate alarak vatandaşları aşı olmaya ve tedbirlere uymaya devam etme çağrısında bulundu.



Fauci, "Biraz daha sabredin. Defalarca söylediğim gibi, Kovid-19'a karşı zaferi vaktinden önce ilan etmenin zamanı değil." ifadesini kullandı.



ABD'NİN ORTA BATI EYALETLERİNDEKİ VAKALARDA KESKİN ARTIŞ



New York Times'ın derlediği verilerine göre, Illinois, Michigan ve Minnesota eyaletleri başta olmak üzere ABD'nin orta batı kesimlerinde Kovid-19 vakalarında keskin artış görüldüğü belirtildi.



Aşılama çalışmalarına rağmen yetkililerin ülkede Kovid-19 salgınının 4'üncü dalga uyarısı yaptığına dikkati çekilen haberde, Michigan'da vaka ve hastaneye yatırılmalarda son iki haftada iki kat artış yaşandığına vurgu yapıldı.



Minnesota ve Illinois eyaletlerinde son iki haftada günlük vaka sayısında yüzde 56'lara varan artış olduğuna işaret edilerek, Kovid-19 bağlantılı hastanelere yatışlarda da yüzde 28 artış gözlendiği kaydedildi.



Aynı şekilde Wisconsin ve Kuzey Dakota eyaletlerinde de son iki haftada vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandığı, ülkenin kuzey doğusundaki New York ve New Jersey bölgelerinde de vaka sayısında artış bulunduğu ifade edildi.



Haberde, son iki haftada ortalama günlük vakaların 65 bin civarında seyrettiği belirtilerek, bunun da iki hafta öncesine kıyasla yüzde 19 artışa denk geldiği bilgisi paylaşıldı.



CDC: İNGİLTERE VARYANTI ABD'DEKİ EN BASKIN KOVİD-19 TÜRÜ OLDU



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un yeni varyantının ABD'deki en baskın virüs türü haline geldiğini belirtmişti.



Walensky, ülkede son haftalardaki varak artışının bir kısmının B.1.1.7 varyantının ve diğer mutantların yayılmasından kaynaklandığını söyleyerek, "B.1.1.7" varyantı şu anda ABD'de dolaşan en yaygın tür.” uyarısında bulunmuştu.



İngiltere'nin Kent bölgesinde 2020 Aralık ayında ilk defa tespit edilen bu yeni varyantın bulaşma hızının ve ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.



Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 31 milyona, can kaybı da 560 bine yaklaşmış bulunuyor.



CDC'ye göre, ülke genelinde ilk doz aşı yaptıranların sayısı 110 milyona yaklaşırken, 64 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.