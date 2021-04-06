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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir." dedi. Bahçeli ayrıca emekli amirallerin gece bildirisi ile ilgili olarak, ''104 amiral suç işledi, cezasız kalamaz.'' ifadelerini kullandı.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 10:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

1 yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir. Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Maskeye kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız. Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

Siyaset virüslerini kul affeder mi? Dertte yoklar, tasada yoklar ama sıra istismara geldi mi teker teker gizlendikleri delikten çıktıklarını herkes görmektedir. Biz onlar gibi küçülmeyeceğiz. Karanlıktan aydınlığa taş fırlatanların mahcup olacağı günler uzak değildir. Biz büyük bir ülke olan Türkiye'yiz.

Kim ne söylerse söylesin, biz Türkiye'nin tarafındayız. Siyasi işportacıların oyunlarını bozacağız. Tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağına inanıyoruz.

Hiçbir gelişme tesadüf olarak ortaya çıkmış değildir. Muhattap olduğumuz her tehdidin dış bağlantısı var. Durduğumuz yer, baktığımız menzil karmaşık meselelerin düğümünü çözecektir. Başkalarının dolduruşuna gelirsek teslimiyetçiliğin anaforuna düşmemiz kaçınılmazdır. Biz Türkiye sevdalısıyız.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Rusya-Ukrayna sınırında savaş helikopteri uçmakta, tehdit etmektedir. Ukrayna AB'nin kalkanı olduğu söylemiştir. NATO ve Rus uçakları tehlikeli bir it dalaşına girmiştir. Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan yolda gerginlik farklı boyutta devam etmektedir.

ABD Dışişleri Bakanı'nın S-400'ü elimizden çıkarmayı dile getirmesi zamanlama bakımında manidardır.

AMİRAL BOZUNTULARI KARA BİR LEKEDİR

Möntrö tartışmaları derken Türkiye 104 amiralin muhtırası ile sarsılmıştır. Möntrö Lozan'ın bir halkasıdır. Hiç kimsenin Möntrö'yü tartışmaya açtığı yoktur. Bu zorlama zeka özürlü paylaşımın failleri herkesi kendi gibi ahmak mı hissediyor. Bu amiraller kara bir lekedir.

Üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir şey de bunları bir araya getiren motivasyon nedir? 104 amiral suç işledi cezasız kalamaz.

Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır, milli iradeye doğrultulmuş bir silahtır.

Devlet Bahçeli

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