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Erdoğan’ın telefonla aradığı Mahruze Keleş: Kapımız size sonuna kadar açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son nefesime kadar oyum Erdoğan’a” diyen Mahruze Keleş’i telefonla aradı ve İstanbul’a geldiğinde mutlaka kendisini ziyaret edeceğini söyledi. Keleş de, “Kapımız size sonuna kadar açık. Gelin yeter ki” dedi

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 09:13
Erdoğan’ın telefonla aradığı Mahruze Keleş: Kapımız size sonuna kadar açık

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş, 16 Ocak 2019'da semt pazarında karşılaştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Sana börek, kete yaparım ama oy vermem' sözleriyle gündeme gelmişti. İmamoğlu ise Keleş'i geçen yıl 7 Ağustos'ta ve bu yıl 28 Mart ile 31 Mart tarihlerinde 3 kez ziyaret etmiş ve son ziyarete CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı. Mahruze Keleş, bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirerek CHP'ye asla oy vermeyeceğini söylemişti.

'BEN SİZE NELER HAZIRLARIM'
SABAH, 'Erdoğan Türkiye'yi Türkiye yaptı. Beni ondan kimse vazgeçiremez' diyen Keleş'i önceki gün 'Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a' sözüyle manşetine taşıdı. Bu haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş'i telefonla aradı.

Görüşmede Erdoğan, halini hatırını sorduğu Mahruze Keleş'e, 'Şu an Ankara'dayım. İstanbul'a geldiğimde ziyaretinize geleceğim' dedi. Mahruze Keleş ise, 'Buyurun gelin sabırsızlıkla bekliyoruz. Size kapımız sonuna kadar açık Başkanım' diye karşılık verdi.

Başkan Erdoğan'ın 'Ziyaretinize geldiğimde bana neler yapacaksınız?' sorusu üzerine ise Keleş, 'Siz gelin, ben size neler neler hazırlarım. Çok seviyoruz sizi, bekliyoruz. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Allah razı olsun.

İşlerinizde daima başarı versin' ifadelerini kullandı. Keleş, görüşme sırasında duygusal anlar yaşadı. Görüşmede, Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Mahruze Keleş ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan BayraktarKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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