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İletişim Başkanı Altun'dan darbecilere zor soru!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı emekli amirallerin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin, destek verenlerin hesap vereceğini söyledi. Son yıllarda Türkiye'nin denizde kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken Altun, "Kendilerine denizci diyenler şunu nasıl görmezler? Doğu Akdeniz'de en büyük kazanımı elde eden ülkeyiz. Mavi Vatan idealine bugün olduğu kadar ne zaman yaklaşılmıştır." dedi. Sosyal medyadan da açıklamalarda bulunan Altun "Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır." ifadelerini kullandı.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:07
İletişim Başkanı Altun'dan darbecilere zor soru!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun amirallerin yayınladığı skandal bildiri hakkında konuştu. Bu bildirinin bir test olduğunu belirten Altun, bildiriyle karanlık emelleri olanların yine başarılı olamadığını dile getirdi.

Altun şunları ifade etti;

15 Temmuz'a tiyatro diyenler şimdi bu bildiriyle mağduriyet olarak ifade ediyorlar. Bu tür manipülasyonları Türk halkı kabul etmez. En ufak darbe söylemine alkış tutanlara diyoruz ki siz kaybettiniz. Günden güne daha da kaybediyorsunuz. İşlediğiniz suçtur.

Milletimize ödettikleri bedeli çok iyi biliyoruz. Net ve sert duruyoruz. Geri adım atmıyoruz. Demokrasi ve millet iradesininin yanında duranlar bildiriye karşı durmalıdır.

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