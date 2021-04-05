İletişim Başkanı Altun'dan darbecilere zor soru!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun amirallerin yayınladığı skandal bildiri hakkında konuştu. Bu bildirinin bir test olduğunu belirten Altun, bildiriyle karanlık emelleri olanların yine başarılı olamadığını dile getirdi.



Altun şunları ifade etti;



15 Temmuz'a tiyatro diyenler şimdi bu bildiriyle mağduriyet olarak ifade ediyorlar. Bu tür manipülasyonları Türk halkı kabul etmez. En ufak darbe söylemine alkış tutanlara diyoruz ki siz kaybettiniz. Günden güne daha da kaybediyorsunuz. İşlediğiniz suçtur.



Milletimize ödettikleri bedeli çok iyi biliyoruz. Net ve sert duruyoruz. Geri adım atmıyoruz. Demokrasi ve millet iradesininin yanında duranlar bildiriye karşı durmalıdır.