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Ahmet Davutoğlu'nun bildirici amiraller hakkındaki açıklamaları

Darbe imaları barındıran bildiri metnini Davutoğlu, ilk önce kınadı. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasından sonra da CHP Lideri'nin açıklamasına benzer ifadeler kullandı.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:09
Ahmet Davutoğlu'nun bildirici amiraller hakkındaki açıklamaları

Geçtiğimiz gün gece yarısı, Deniz Kuvvetleri'nden emekli 103 eski amiral milli iradeyi tehdit edip, darbe imaları barındıran skandal bir bildiri yayınladı.

Bildirinin yayınlanması sonrası başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.

Ancak muhalefet partileri, bildiri konusundaki sessizliğini uzun süre bozmadı.

Bildiri hakkında ne diyeceği en çok merak edilenler arasında şüphesiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

SAHTE GÜNDEM...
Saatler sonra amirallerin bildirisi hakkında sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, kısa bir açıklama yayınlayıp bildiri ile hükümetin sahte gündem yarattığını söyleyerek 'Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır.' ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU BEKLEDİ
Saatler sonra amirallerin bildirisi hakkında sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu'ndan sonra DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan da açıklama geldi.

Babacan da uzun süre devam eden bildiri sessizliğinden sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına benzer bir açıklama yayınlayarak 'İktidarın, sürekli 'düşman' belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir.' ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINDAN SONRA BENZER BİR AÇIKLAMA YAYINLADI
Muhalefet kanadından ilk olarak bildiriye karşı çıkanlar arasında Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu yer aldı.

Davutoğlu, bildiri hakkında 'Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örnegidir.' ifadeleri kullandı ancak Gelecek Partisi Lideri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra başka bir açıklama yayınladı.

2. AÇIKLAMA
Davutoğlu yeni açıklamasında 'Saçma sapan bir bildiri üzerinden mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın! Gündemi değiştirmek yerine cevap verin!Nasıl emek vermediğiniz yönetim kurulu üyeliklerinin huzur haklarını alabiliyorsunuz? Hiç Allah'tan korkmaz mısınız?' ifadelerine yer verdi.

Ali BabacanAhmet DavutoğluKemal Kılıçdaroğlu

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