Thodex vurgununda sıcak gelişme! Yeni gözaltılar var!

20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilişkisi olduğu tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.



İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri öğrenildi.