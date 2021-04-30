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Tam kapanmadan muaf olanlar dikkat! 'Görev belgesi'ni ibraz etmek zorunlu

17 günlük tam kapanmadan muaf olan sektörlerde çalışanlar izin belgelerini e-başvuru sistemi üzerinden alacak. Personelin görev belgesini yanında bulundurması zorunlu olacak. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 10:55
Tam kapanmadan muaf olanlar dikkat! 'Görev belgesi'ni ibraz etmek zorunlu

17 günlük kapanma sürecinde doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi işyerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. Kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlar izin belgelerini e-başvuru sistemi üzerinden kimlik numaraları ile kolayca alabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek.

GENELGE 81 VALİLİĞE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, görev düzenlemesine ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Özel sektör ve kamuda kapanma döneminde çalışma izinleri ve başvurulara ilişkin ayrıntılar şöyle:

ÖZEL VE KAMUDA GÖREV BELGESİ

Bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 'görev belgesi' başvurusunda bulunabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından 'Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi' düzenlenecek. Bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergâhla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

İNTERNETTEN ALAMAYANA SEÇENEK

Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

İBRAZ ETMEK ZORUNLU

Personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.

BİR DEFAYA MAHSUS 3 GÜNLÜK İZİN KÂĞIDI

E-başvuru sisteminde erişim hatası, geçici durumlar nedeniyle görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydıyla örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/ firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

SEYAHAT BAŞVURULARI NASIL ALINACAK?

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlet'te İçişleri Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden olan e-başvuru sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

ÖLÜM BELGESİ YÜKLEMESİ KALKTI

Cenazesi olan vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla 'Cenaze İzin Hizmeti' seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda 'Ölüm Belgesi' yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.

* Çalışma izin belgeleri e-başvuru sistemi üzerinden alınacak.
* İşyerinin bir yazı vermesine gerek kalmayacak.
* Görev kâğıdını internetten alamayan kurumdan alacak.
* Kamu personeline görev bildirim belgesi düzenlenecek.
* Görev kâğıdında suiistimalden kurum sorumlu olacak.
* Görev belgesini yanında taşımak zorunlu olacak.
* İnter nette sorun çıkarsa 3 günlük yazılı izin kâğıdı alınabilecek.
* Zaman ve güzergâh sınırında çalışan sorumlu olacak.

GÖREV FORMUNDAN İŞYERİ SORUMLU OLACAK

Manuel düzenlenen görev belgelerinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan firma, işyeri sorumlu olacak.

ZAMAN VE GÜZERGÂH SINIRI

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve zaman ile güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumlu olacak.

BELGELER EMNİYETE BİLDİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre, börev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek. Görev belgesi olmayan, ibraz edemeyen veya zamanı ve güzergâhı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

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