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Sur’da yapımı tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim edilecek

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenerek yeniden yaşamla buluşturulan merkez Sur ilçesinde 57 yapıdan 28'i hak sahiplerine verilecek.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 17:13
Sur’da yapımı tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim edilecek

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu tahrip olan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başlatılan ihya çalışmalarıyla hayata geçirilen projeler sonucu yeniden yapılanma ve dönüşüm, tüm hızıyla devam ediyor.

Savaş, Dabanoğlu, Özdemir, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Cevat Paşa mahallelerinde süren çalışmalarda Dabanoğlu Mahallesi'nde 40 yapıdan 16'sı, Özdemir Mahallesi'nde 115 yapıdan 77'i olmak üzere yapımı tamamlanan 155 yapıdan 93'ü hak sahiplerine teslim edildi.

TAMAMLANDIKÇA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK
Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 5 etapta yürütülen çalışmalar kapsamında ise TOKİ birinci etapta yer alan 47 konut, 8 iş yeri ve 2 butik otel yapısından sözleşmesi imzalanan 28'inin anahtar teslimi, 3 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Alipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.


Diğer etaplardaki çalışmalar da tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilmeye devam edilecek.

ANAHTAR TESLİMİ
Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait internet sitesinden bir açıklama yapılarak, hak sahiplerinin ya da vekillerinin anahtar tesliminde yanlarında getirmeleri gereken belgeler ve diğer şartlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



Program dahilinde konut teslimi için gelemeyen hak sahipleri için kurumun belirleyeceği başka bir tarihte anahtar teslimi yapılacak.


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