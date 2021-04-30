O ülkede bombalı saldırı! Çok sayıda ölü...!!!

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.



ABD VE NATO ÇEKİLİYOR!



ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme sürecinde bu bombalı saldırının gerçekleşmesi dikkatleri üzerine çekti.



TALİBAN SALDIRISINDA 7 SİVİL ÖLDÜ



Ayrıca öğlen saatlerinde Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Hıncan ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.



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