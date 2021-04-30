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Millet İttifakı'nda 'had bildirme' çatlağı! Meydan okudular!

HDP’li Ebru Günay'ın, CHP Sözcüsü Öztrak'ın HDP'yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla' eleştirmesi karşısında verdiği "Haddinizi bilin" yanıtı HDP-CHP ittifakında tartışma başlatmıştı. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın cevabı ile yeniden tırmandı. Sözlerinin arkasında olduklarını belirten Öztrak, "Emperyalistlerin ağa babaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diyerek HDP'ye meydan okudu.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 19:50
Millet İttifakı'nda 'had bildirme' çatlağı! Meydan okudular!

Faik Öztrak, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, 3 gün önce yaptığı açıklamaya HDP Mardin milletvekili Ebru Günay'ın Twitter hesabından 'Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, 'Biz sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağa babaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP MYK açıklamasında 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' ifadesi kullanılmasını 'ezik siyaset' olarak niteledi. Öztrak'a HDP'den, 'haddinizi bilin' cevabı geldi. CHP'li Öztrak ve HDP'li Günay arasındaki tartışmanın fitilini, HDP'nin ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin kullandığı skandal paylaşımı destekleyen bildirisi ateşlemişti.

HDP'nin bildirisine siyaset dünyasından tepki yağarken, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bildiriyi eleştirerek, 'Unutulmasın emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez' diye yanıt vermişti.

Öztrak'tan gelen bu açıklamaya HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay ise tepki göstermişti. Günay sosyal medya hesabından, 'Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin' mesajını paylaşmıştı.

Şimdi tekrar gözler HDP cephesinden gelecek yeni açıklamaya çevrildi. Siyasi kulislerde iki partinin sözcülerinin laf düellosu yapmasının ilerdeki günlerde ittifakta çatlamaya yol açabileceğinin bir sinyali olduğunu söylediler.

MilletvekiliFaik Öztrak

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