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Türkiye’den kritik F-35 açıklaması: Bugün itibariyle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu

Teknoloji / 29 Nisan 2021 Perşembe 10:34
Türkiye’den kritik F-35 açıklaması: Bugün itibariyle...

Milli muharip uçağımızı üreteceğiz: Bugün itibariyle F-35 programına ortak değiliz

F-35 beşinci nesil gerçekten çok önemli kabiliyetleri olan bir uçak.Bunun yanında idame ettirilmesi çok pahalı bir uçak. Bir pilotun kafasına taktığı kask 1 milyon dolar. Bir elektronik uçaktan bahsediyoruz. Önemli bir uçaktı. Biz bunun sadece alıcısı değil; ortağıydık. Motor parçaları da dahil olmak üzere bine yakın parçayı Türkiye üretiyordu. Bazı parçaları hâlâ üretiyor. Çünkü tek tedarikçiyiz. Taahhütler olduğu için üretiyoruz. Bize resmi olarak geçen hafta bildirdiler, programdan çıktığımızı. Biz hukuki olarak boşluğa düşmemek için kendi taahhütlerimiz tarafını son güne kadar yerine getiriyorduk. Bundan sonra tabii ki farklı olur. Bizim programdan çıkmamızla birlikte uçağın maliyetlerinde artış oldu, yeni tedarikçiler bulmak zorunda kaldılar. Bugün itibarıyla bu programın parçası değiliz. F-35'lerden atılacak iki füzeden birisini Türkiye geliştirmişti. Peki çıktık da ne oldu? Biz milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hareket ediyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren, üreten, satan bir ülke olmak istiyoruz. Beşinci nesil uçağı geliştirmek üzere yola koyulduk. Ekipler hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Belki F-35'i alamayacağız ama kendi milli muharip uçağımızı üretmek için çalışmalarımız sürüyor. Dünya artık otonom, insansız uçaklara doğru gidiyor. İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini Türkiye'de geliştirmek istiyoruz.

"İmalatımızı daha katma değerli hale getirmek istiyoruz"
Bu konuda "2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji"nde ilan edilen hedeflerle uyumlu gittiklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Katma değeri üretmenin yolu Ar-Ge'den geçiyor. 2002'de Türkiye'de tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı 79 bin 900'müş, 2019'da 305 bine çıkmış. Patent başvuruları 2002'de 414'müş, 2020'de 8 bin 200'e çıkmış. Kendi teknolojisini geliştiren, üreten, satan ve teknolojiyle imalatını daha katma değerli hale getiren bir ülke olmak istiyoruz."

Varank daha sonra, canlı yayın alanında sergilenen Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM, kriminal incelemelerde kullanılan kimyasallar, kanatlı güdüm kiti, yoğun bakım solunum cihazı, trenler için geliştirilmiş elektrik motoru gibi ürünleri tanıtarak bunlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde bir yazılım okulu açacaklarını ve başvuruları yakın zamanda ilan edeceklerini sözlerine ekledi.

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