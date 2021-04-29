Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/Biontech aşısı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, Bakanlıktan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Pfizer/Biontech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunacak.
Sağlık Bakanlığı kaynaklarından Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre, Pfizer/Biontech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunacak. Yeni aşı olacaklara ikinci doz uygulamaları 6-8 hafta aralık olacak şekilde randevu verilecek.
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