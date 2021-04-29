Koronavirüs Hindistan mutasyonu nedir? Hindistan mutasyonu belirtileri neler? Türkiye'de nerelerde görüldü?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının ardından Hindistan varyantı da farklı ülkelerde görülmeye başlandı. Varyantların yayılması ardından koronavirüsün varyanta uğramasının anlamı merak konusu oldu. Peki, Hint varyantı ne anlama geliyor?



BAKAN KOCA AÇIKLADI: HİNT VARYANTI...



'Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girerek ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür.Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir.'



HİNDİSTAN VARYANTI NEDİR?



Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Hindistan varyantı ile ilgili şunları söyledi: 'Hindistan'daki varyant iki mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan bir tanesi Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı. Bu nedenle, bunun da (hücre içinde) daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlanabildiği düşünülüyor.



Spike proteindeki bahsettiğim mutasyondan dolayı, ilk çıkan virüs formuna göre hücreye daha sıkı bağlandığı için, daha çok virüs insan hücresine girebiliyor, hücreye giren virüs daha hızlı bölünebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyon riskini de artırıyor. Hindistan'da bulunan iki mutasyonlu 'double mutant' dediğimiz bu varyantın, Hindistan'ın özellikle çok fazla Korona vakası bulunan bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunduğu tespit edildi. Buradaki vaka artışlarının nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor. Birkaç hafta önce Stanford Üniversitesi, Hindistan'da bulunan bu varyantın Kaliforniya eyaletinde, San Francisco'da birkaç vakada görüldüğünü tespit etmişti. Kaliforniya varyantına benzediği için aşılar yönünden baktığımızda özellikle Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının bu varyantlara karşı da koruyucu olacağı düşünülüyor.



Ama gerçek vakalar üzerindeki etkisinin de gösterilmesi lazım. Bunlar sadece ön çalışmalar. Aşılardan kaçabilen şu anki bilgilere göre Güney Afrika varyantı gibi görünüyor. Ama Güney Afrika varyantı (henüz) çok sık görülen bir versiyon değil. Amerika'da yüzde 1'in altında. İsrail'de de o civarda. İsrail'de toplumun büyük bir kısmı aşılandı zaten. Buradaki dataya göre mRNA aşıları Güney Afrika varyantına karşı etkili olmayabilir. Hindistan'daki varyantın en önemli özelliği, bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi. Ama bunlar henüz teori, ispat edilmesi de gerekiyor çalışmalarla'



HİNDİSTAN VARYANTININ BENZEDİĞİ BAŞKA MUTASYONLAR VAR MI?



B1-167 ismi verilen Hindistan varyantı Güney Afrika, Brezilya varyantlarına benzerlik gösteren bir koronavirüs mutantı.



HİNDİSTAN MUTASYONUNUN BULAŞICILIĞI DAHA MI YÜKSEK?



Diğer mutant virüsler gibi yine orijinal virüse göre daha fazla bulaşıyor.



HİNDİSTAN VARYANTI DAHA MI ÖLÜMCÜL?



Hintli uzmanlar Hindistan varyantı ile ilgili ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı daha ağır seyrettiğini iddia ediyor bir kısmı da henüz böyle bir veri olmadığını söylüyor. Net bir durum henüz yok ortada.



HİNDİSTAN'DAKİ VAKA ARTIŞI YENİ MUTASYONLA MI İLGİLİ?



Bununla ilgili kesin bir veri yok. Ancak günlük vaka sayılarında rekoru eline alan Hindistan'da tespit edilemeyen de çok sayıda vaka olduğu belirtiliyor.



AŞI HİNDİSTAN MUTASYONUNA KARŞI ETKİLİ Mİ?



Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, firmasının Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğuna olan güvenini dile getirdi.



Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



'Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendime güveniyorum.'



Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.



Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrası ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.