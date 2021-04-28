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Bloomberg'den iki yüzlü tavır: Türkiye'de olunca 'Erdoğan'ın dayatması' Avrupa'daysa 'tedbir'

Batı medyasının Türkiye’ye yönelik algı manipülasyonu, ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg’in Türkiye’nin 18 gün tam kapanma kararı kapsamında istisnalar hariç iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi ve bunlar arasında tekel bayilerinin de bulunmasına dair yayımladığı haberle bir kez daha gözler önüne serildi. Bloomberg, Türkiye’nin aldığı kararı “Erdoğan alkol yasağıyla İslami ajandasını dayatmakta suçlanıyor” başlığıyla duyurdu. İsveç’in benzer bir adım atmasını ise daha önce “İsveç Kovid vakalarının azalmasının durmasıyla alkol yasağını uzattı” başlığıyla yorumsuz bir şekilde vermişti.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:03
Bloomberg'den iki yüzlü tavır: Türkiye'de olunca 'Erdoğan'ın dayatması' Avrupa'daysa 'tedbir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.


Söz konusu Türkiye olunca çarpıtma yapılıyor

Bu tartışmayı haberleştiren ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, yine Türkiye'ye yönelik algı manipülasyonu yaptı. Birçok ülkede uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de teşvik ettiği alkol satışı ve kullanımına yönelik kararı “Erdoğan alkol yasağıyla İslami ajandasını dayatmakta suçlanıyor” başlığıyla takipçilerine aktardı.


Bloomberg, uygulamaya koyduğu alkol yasağını Şubat 2021'de uzatma kararı alan İsveç'le ilgili haberini ise yorumsuz ve çarpıtmaktan uzak bir şekilde paylaşmıştı. Haberi “İsveç Kovid vakalarının azalmasının durmasıyla alkol yasağını uzattı” ifadesiyle yayımlamıştı.

İsveç

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