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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in düzenlediği grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Sn Akşener’in düzenlediği grup toplantısında, Sn Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. "Sn. Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz." dedi.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Bugün İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in düzenlediği grup toplantısında, Sn Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz.

Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden'a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden'dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kulanılmasının maksadı açıktır.

Kendi siyasi müttefikleri HDP doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışardan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletimiz ve tüm dünya şahittir. Her vesileyle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ise bu mücadelenin yıpratılması için çalışıyorlar.

Dış dünyada son zamanlarda Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıların ana sebebi, Karabağ'da Azerbaycan'a verdiğimiz destek ile Türkiye'nin yakın bölgesindeki jeopolitik stratejisinde geri adım atmamasıdır. Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı.

Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tavizsiz ve kararlı olduğu izaha muhtaç değildir. Birileri bu konularda sadece husumet diliyle konuşurken, Cumhurbaşkanımız milletimizin diliyle en kararlı politikalara imza atmaktadır.

Ak PartiAzerbaycanÖmer Çelik

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