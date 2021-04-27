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Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Ioannis Lagos'un dokunulmazlığı Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada kaldırıldı.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 13:44
Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Altın Şafak Partisi Üyesi Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını parçalamış, büyük tepki toplamıştı. Milletvekili hakkında yaptırım sürecini başlatılmış, Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Parlamentoda dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdi, 25 milletvekili karşı çıktı.

Belçika'da yakalanırsa tutuklanacak

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin oylama sonucuyla ilgili Yunanistan'ı bilgilendireceği ayrıca bir talep gelmesi halinde parlamentonun yetkisi kapsamında bunun da karşılanacağı bildirildi. Bu aşamadan sonra Yunanistan'ın Lagos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartması bekleniyor. Bu durumda Lagos'un Belçika'da yakalanması halinde tutuklanması, Yunanistan'a dönmek isterse gönderilmesi gerekiyor.

Altın Şafak Partisi suç örgütü kabul edilmişti

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti. Lagos, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

MilletvekiliYunanistanBelçika

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