Tevfik Göksu'dan İBB'ye Halk Ekmek tepkisi!

HP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ümraniye ve Üsküdar'da Halk Ekmek büfelerinin engellendiğine yönelik iddiası asılız çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Halk Ekmek büfeleri için gerekli iznin Meclis'te oy birliği ile alındığını belirterek ama kararda belirtilen ilçe belediyesinden uygunluk görüşü alma şartına uymayan CHP'li İBB yönetiminin Halk Ekmek üzerinden bir provokasyon ve manipülasyon yaptığını belirtti.



CHP'li İBB yönetiminin bu girişimini eleştiren Göksu, "Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyondur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri buradan size ekmek çıkmaz. İstanbul'da 20 bin 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmek'i çıkaran AK Parti'dir. Temel soruyu sormak isterim. Acaba Halk Ekmek ile ilgili bugüne kadar 1 kuruşluk ilave ek yatırımı yaptınız mı? Üretim kapasitesini 1 tane artırdınız mı? Elbette hayır, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yapmaz sadece yıkar." dedi. Göksü açıklamalarına şöyle devam etti:



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ümraniye ve Üsküdar'da Halk Ekmek büfelerinin engellendiğine yönelik iddiası asılız çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyondur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri buradan size ekmek çıkmaz. İstanbul'da 20 bin 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmek'i çıkaran AK Parti'dir' ifadelerini kullandı.



İBB YÖNETİMİ MECLİS KARARINA UYMUYOR!



"Gelelim Halk Ekmek konusuna Meclis'te Halk Ekmek büfelerinin sözleşmesinin yenilenmesi denildi, yeniledik. Yeni büfeler açılsın denildi, gerekli izni verdik. Büyükşehir Belediye Meclisimiz bütün partilerin oy birliği ile bu yeni büfelerin şu 3 kesime verilmesine karar verdi; Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz. Bir de denildi ki yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer Meclis üyelerinin hepsinin oy birliği ile alınan karar çerçevesinde büfenin nereye konulacağı konusunda ilçe belediyesinden uygunluk görüşü alınacak. Soruyorum; İlçe belediyesinden uygunluk görüşü aldınız mı? Gecekondu yapar gibi şehrin merkezlerine her tarafa büfe koyacağız derseniz bu şehir nasıl yönetilebilir?"







BAKKALLAR İÇİN ADIM MAYIS AYINDA!



"Ha, mesele eğer Halk Ekmek ise mesele eğer fakirin ekmeğe daha hızlı bir şekilde ulaşmasıysa bakın aynı Meclis kararında bir şey daha önerdik; İstanbul'da her sokakta bakkal var hem esnafımız, hem halkımız kazansın. Hem de halkımız yürüme mesafesi gitsin Halk Ekmek'e ulaşsın. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa buyurun. Bütün bakkallar sizi bekliyor. Bütün bakkallar tezgahlarını açtı Halk Ekmek'i bekliyor ve Halk Ekmek'i kendi tezgahlarında vatandaşlarımızla buluşturmayı bekliyor. Biz AK Parti olarak Halk Ekmek'e bunun iznini verdik. Eğer gerekiyorsa daha ayrıntılı bir şekilde mayıs ayında anlayabilmeniz için ayrıntılı bir kararla Halk Ekmek'in ürettiği ekmeğin vatandaşımıza en hızlı şekilde ulaşması için bütün bakkallara dağıtılması ile ilgili gerekli çalışmaları da başlatacağımızı da bütün İstanbulluların huzurunda ifade etmek istiyorum."