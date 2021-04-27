USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Tevfik Göksu'dan İBB'ye Halk Ekmek tepkisi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ümraniye ve Üsküdar'da Halk Ekmek büfelerinin engellendiğine yönelik iddiası asılız çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Halk Ekmek büfeleri için gerekli iznin Meclis'te oy birliği ile alındığını belirterek ama kararda belirtilen ilçe belediyesinden uygunluk görüşü alma şartına uymayan CHP'li İBB yönetiminin Halk Ekmek üzerinden bir provokasyon ve manipülasyon yaptığını belirtti.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 19:02
Tevfik Göksu'dan İBB'ye Halk Ekmek tepkisi!

HP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ümraniye ve Üsküdar'da Halk Ekmek büfelerinin engellendiğine yönelik iddiası asılız çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Halk Ekmek büfeleri için gerekli iznin Meclis'te oy birliği ile alındığını belirterek ama kararda belirtilen ilçe belediyesinden uygunluk görüşü alma şartına uymayan CHP'li İBB yönetiminin Halk Ekmek üzerinden bir provokasyon ve manipülasyon yaptığını belirtti.

CHP'li İBB yönetiminin bu girişimini eleştiren Göksu, "Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyondur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri buradan size ekmek çıkmaz. İstanbul'da 20 bin 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmek'i çıkaran AK Parti'dir. Temel soruyu sormak isterim. Acaba Halk Ekmek ile ilgili bugüne kadar 1 kuruşluk ilave ek yatırımı yaptınız mı? Üretim kapasitesini 1 tane artırdınız mı? Elbette hayır, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yapmaz sadece yıkar." dedi. Göksü açıklamalarına şöyle devam etti:

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ümraniye ve Üsküdar'da Halk Ekmek büfelerinin engellendiğine yönelik iddiası asılız çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyondur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri buradan size ekmek çıkmaz. İstanbul'da 20 bin 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmek'i çıkaran AK Parti'dir' ifadelerini kullandı.

İBB YÖNETİMİ MECLİS KARARINA UYMUYOR!

"Gelelim Halk Ekmek konusuna Meclis'te Halk Ekmek büfelerinin sözleşmesinin yenilenmesi denildi, yeniledik. Yeni büfeler açılsın denildi, gerekli izni verdik. Büyükşehir Belediye Meclisimiz bütün partilerin oy birliği ile bu yeni büfelerin şu 3 kesime verilmesine karar verdi; Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz. Bir de denildi ki yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer Meclis üyelerinin hepsinin oy birliği ile alınan karar çerçevesinde büfenin nereye konulacağı konusunda ilçe belediyesinden uygunluk görüşü alınacak. Soruyorum; İlçe belediyesinden uygunluk görüşü aldınız mı? Gecekondu yapar gibi şehrin merkezlerine her tarafa büfe koyacağız derseniz bu şehir nasıl yönetilebilir?"



BAKKALLAR İÇİN ADIM MAYIS AYINDA!

"Ha, mesele eğer Halk Ekmek ise mesele eğer fakirin ekmeğe daha hızlı bir şekilde ulaşmasıysa bakın aynı Meclis kararında bir şey daha önerdik; İstanbul'da her sokakta bakkal var hem esnafımız, hem halkımız kazansın. Hem de halkımız yürüme mesafesi gitsin Halk Ekmek'e ulaşsın. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa buyurun. Bütün bakkallar sizi bekliyor. Bütün bakkallar tezgahlarını açtı Halk Ekmek'i bekliyor ve Halk Ekmek'i kendi tezgahlarında vatandaşlarımızla buluşturmayı bekliyor. Biz AK Parti olarak Halk Ekmek'e bunun iznini verdik. Eğer gerekiyorsa daha ayrıntılı bir şekilde mayıs ayında anlayabilmeniz için ayrıntılı bir kararla Halk Ekmek'in ürettiği ekmeğin vatandaşımıza en hızlı şekilde ulaşması için bütün bakkallara dağıtılması ile ilgili gerekli çalışmaları da başlatacağımızı da bütün İstanbulluların huzurunda ifade etmek istiyorum."

Ak PartiCumhuriyet Halk Partisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement