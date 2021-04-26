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AB faciaya ortak oldu! Akdeniz’deki can pazarını böyle izlediler!

Dünya, Akdeniz’de gerçekleşen göçmen faciasını konuşuyor. Orta Akdeniz’de yaklaşık 130 yasa dışı göçmenin, lastik botlarının alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybettiği faciaya, Avrupa Birliği gücünün bilerek müdahale etmediği ortaya çıktı. Ortaya çıkan verilere göre AB tarafından kurulan, yasa dışı göçmeleri bölgeye girmekten engellemekle sorumlu sınır gücü Frontex’in bölge üzerinde denetim gerçekleştiren uçağı, dalgalar arasında kalan göçmenleri bilerek görmezden gelerek hiçbir yardım çağrısında bulunmadı.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:50
AB faciaya ortak oldu! Akdeniz’deki can pazarını böyle izlediler!

Yasa dışı göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Avrupa Birliği, bir insanlık skandalına imza attı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de lastik botun batması sonucu en az 130 göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Trablus açıklarında yaşanan drama ilişkin bir bildiri yayınlayan IOM, "Bu son trajediden üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

CAN PAZARINI SOĞUKKANLILIKLA İZLEDİLER

Yaşanan dramın ardından sivil toplum kuruluşu Sea-Watch'tan gelen bir açıklama, dünya gündemini sarstı. Buna göre Avrupa Birliği tarafından kurulan, yasa dışı göçmenleri birlik sınırları içine girmekten alıkoymakla görevli Frontex isimli sınır gücüne ait bir uçağın, denizdeki can pazarını gökyüzünden izlediği ve olaya müdahale etmediği ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada, botun alabora olduğu anlarda Frontex uçağının bölge üzerinde devriye gezdiği ortaya çıktı. Denizde yaşanan can pazarını gören Frontex uçağının, bölgeye oldukça yakın mesafede bulunan İtalya, Malta ve Libya'daki birimlerine hiçbir yardım çağrısı göndermemesi, büyük yankı uyandırdı.

Olaya ancak 10 saat sonra, kendi imkanlarıyla müdahale edebilen Ocean Viking adlı bir geminin 10 kişiyi kurtardığı belirtilirken, facianın üzerinden 48 saat geçmesine rağmen olaydan haberdar olan Frontex'in ilerleyen saatlerde de hiçbir resmi yardım çağrısı yapmadığı ve herhangi bir yönlendirmede bulunmadığı ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada uçağın, lastik bot henüz karadan ayrılmadan durumdan haberdar olduğu, buna rağmen göçmenlerin denize açılmalarını engellemediği bilgisi de yer aldı.

MaltaLibyaİtalya

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