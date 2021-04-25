Tam kapanma olacak mı? Gözler kritik kabinede

İki haftalık kısmi kapanma uygulamasının süresi yarın sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Yeni bakanlar ilk kez katılacak



Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.



Kovid-19'dan Irak'taki operasyona gündem yoğun



Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.



Ek tedbirler masada olacak



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.