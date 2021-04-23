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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Thodex) Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı." dedi.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 17:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ HUKUKİ TEDBİRLER ALINDI"

"Thodex'te şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız." diyen Bakan Soylu, "Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi. Bakan Soylu, olayın duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve ihtiyati tedbirlerin alındığını ifade etti.

BANKALARDAKİ 31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik." dedi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Öte yandan, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in (27) kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

Arnavutluk

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