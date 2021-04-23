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Emekli generallerin ifadeleri ortaya çıktı!

Darbe imalı bildiri soruşturmasında, emekli general Çalışkan bildiri metninden yayınlanana kadar haberdar olmadığını söyledi. Bildiriye "Yüce Türk Milleti" ifadesinin konulmasını öneren emekli amiral Güven ise "art niyetim yoktu" dedi.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 19:19
Emekli generallerin ifadeleri ortaya çıktı!

104 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturmanın kapsamı genişletildi.

5 emekli amiral ile bir emekli general ifade verdi. İfadelerde dikkat çeken detaylar bulunuyor.

BİLDİRİDEN HABERİ YOKMUŞ! 

Geçtiğimiz hafta görevden uzaklaştırılan Türkiye Emekli Subaylar Derneği eski Başkanı Namık Kemal Çalışkan sosyal medyada yayınlanana kadar haberinin olmadığını söyledi. "Taslak metinlerden de haberim yoktu çünkü WhatsApp grubunda değilim" dedi.

Emekli general Çalışkan'a bazı emekli amirallerle WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalar da soruldu.

Zira o yazışmalarda amirallere, emekli büyükelçilerin duyurusuna katılıp katılmayacaklarına ilişkin görüşlerini sormuştu.

Çalışkan, kendisine gelen cevaplar doğrultusunda katılımı uygun görmediklerini ifade etti.

ART NİYET YOKTU!

Bildiri ile ilgili çok tartışılan "Yüce Türk Milleti" ifadesinin kullanılmasını öneren isim emekli amiral İlker Güven de ifade verdi.

"Yüce Türk Milleti" ile başlayan bir paragraf yazılmasını önerdiğini ancak paragrafın değil sadece bu ifadenin kullanılmasının yanlış yorumlara sebep olduğunu iddia etti. "Art niyet yoktu" sözleri ile kendini savundu.

Namık Kemal

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