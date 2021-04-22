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Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış! Mine Tugay, Bahar Şahin, Özge Ulusoy...

Türkiye kripto para vurgunu ile çalkalanıyor. Dogecoin'den 2 milyon adet dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken ve üye toplayan Thodex isimli kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. Öte yandan Thodex'in reklam kampanyası için birbirinden ünlü isimlerin kullanıldığı da ortaya çıktı. Söz konusu reklam kampansında Mine Tugay, Bahar Şahin ve Özge Ulusoy gibi ünlü birçok isim yer almış. İşte detaylar...

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 14:32
Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış! Mine Tugay, Bahar Şahin, Özge Ulusoy...

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı iddia ediliyor. Şirket ise 4-5 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu iddiasında bulunurken, Avukat Üsame Ceran şirket sahibi Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER

Thodex'in reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi isimlerle çalışması sosyal medyada olay oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında, 'Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir' denildi.

MAĞDURLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, 'Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ KRİPTO PARA BORSASI

Kılıç ortaya atılan rakamların yüzde 100 doğru olmadığını, tahmini olarak söylendiğini belirtti. Kılıç 'Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kripto para borsasıydı' dedi.

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