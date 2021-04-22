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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan CHP'li Engin Altay'a tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisinin bir grup başkanvekili utanmadan sıkılmadan kalktı dedi ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu Menderes gibi olabilir. Efendi, biz oraları çoktan geçtik. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Sizin eğer etrafınızda böyle şeyler düşünenler varsa hodri meydan. Şunu unutmasınlar, AK Parti partilerden bir parti değildir kardeşlerim. AK Parti bir millet hareketidir." dedi.

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 00:25
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan CHP'li Engin Altay'a tepki!

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekilerle Göksun, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Elbistan ilçelerinde temaslarda bulundu.

Göksun'da yaşayan Şehit Ali Özdemir'in ailesini ziyaret eden Ünal, daha sonra partisinin ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin adeta bir yalan merkezine dönüştüğünü söyledi.

Ortaya atılan iddiaların ispatlanması gerektiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Karşımızda bir muhalefet var. Sabah kalkıp yalan söylüyorlar, akşam yatmadan önce yalan söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi yalan üretim merkezine dönüştü. Hukukta bir kaide vardır, derler ki müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Yani iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Ortaya bir iddia atıyorsanız, bu iddiayı ispat etmeniz gerekir. CHP öyle yapmıyor. CHP ortaya bir yalan atıyor, sonra AK Parti'ye dönüp diyor ki ispat et. Sabah kalkıyorlar maske nerede, diğer hafta bakıyorsun aşı nerede aşı? Bakın dünyada en iyi aşı yapan beş ülkeden biriyiz. 20 milyona ulaştı Türkiye'de aşılama. Türkiye salgın dönemini en iyi yöneten 3 ülkeden birisidir."

"BİZ 15 TEMMUZ CEHENNEMİNDEN ÇIKTIK"

Ünal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi" yaptığı konuşmaya tepki göstererek, "Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisinin bir grup başkanvekili utanmadan sıkılmadan kalktı dedi ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu Menderes gibi olabilir. Efendi, biz oraları çoktan geçtik. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Sizin eğer etrafınızda böyle şeyler düşünenler varsa hodri meydan. Şunu unutmasınlar, AK Parti partilerden bir parti değildir kardeşlerim. AK Parti bir millet hareketidir." diye konuştu.

Ak PartiMilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiEngin AltayRecep Tayyip Erdoğan

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