22 nisan koronavirüs vaka sayıları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.



Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi. Tabloda vaka sayısı tekrardan 50 bin seviyelerine gerilerken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısındaki artış dikkat çekti.



