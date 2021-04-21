Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya Donbass çağrısı

Rusya ve Ukrayna'yı savaşın eşiğine getiren Donbass krizi, Karadeniz'de gerilimi tırmandırdı. Olaya ABD, İngiltere ve NATO da dahil oldu. Art arda tehdit gibi açıklamalar gelirken, önce ABD Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini duyurdu. ABD bu kararından Biden ve Putin görüşmesi sonrası vazgeçti.



Gerilim düşüyor derken bu kez de İngiltere, Karadeniz'e savaş gemisi göndermek için Türkiye'den Boğazlardan geçiş izni istedi.



Ukrayna, NATO'ya girmek istediğini açıklarken, NATO da, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağını duyurdu. Tansiyon bir yükselip bir düşerken son açıklama Rusya'dan geldi.



Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'yu Donbass'ta gerginliği yükselticek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.