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ABD Büyükelçisi'nden F-16 kokpitinde skandal poz!

Türkiye düşmanlarını yanına çeken Yunanistan'ın hava üssünde hareketli saatler yaşandı. 7 ülkenin Yunanistan için savaş jetlerini havalandırmasının ardından ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da Yunan hava üssünü ziyaret etti. Büyükelçi Pyatt'ın bölgedeki savaş uçağının kokpitinden verilen pozu paylaşması dikkat çekti..

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 19:48
ABD Büyükelçisi'nden F-16 kokpitinde skandal poz!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'a ABD'nin desteği her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın kışkırtmalarına ses çıkarmayan ABD, yetmezmiş gibi savaş çığlıklarına ortak oldu. ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt gün içinde Yunan hava üssünü ziyaret etti.

MİÇOTAKİS VE PYATT HAVA ÜSSÜNDE

Gün içinde ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yanında Yunan hayranı ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'la birlikte Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. Pilot ceketi giyen Miçotakis, Fransız Rafale jetlerinin önünde konuşma yaptı. ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt ise, F-16'ya binip fotoğraf paylaştı. Büyükelçi Pyatt, Twitter mesajında kokpitten kendisine nefes kesen Yunanistan manzaraları gösteren ABD'nin Avrupa-Afrika komutanlığına teşekkür etti ve tatbikata katılmaktan gurur duyduklarını söyledi. ABD Büyükelçisi, INIOCHOS tatbikatının Yunanistan'ın benzersiz jeostratejik pozisyonunu gösterdiğini ve Washington'ın Atina'yla askeri işbirliğini artıracağını yazdı.

7 ÜLKENİN JETİ HAVALANDI

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın hukuksuz hamlelerini destekleyen İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs'ın savaş uçakları Yunanistan'dan kalkış yaptı. Görüntüleri servis eden Yunan medyası "Gökyüzünde ateş" ve "Yasak kaçta başlar?" manşetleriyle Türkiye'ye savaş mesajı verdi.

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Birleşik Arap EmirlikleriFransaİsrailYunanistanİspanya

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