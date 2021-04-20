ABD Büyükelçisi'nden F-16 kokpitinde skandal poz!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'a ABD'nin desteği her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın kışkırtmalarına ses çıkarmayan ABD, yetmezmiş gibi savaş çığlıklarına ortak oldu. ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt gün içinde Yunan hava üssünü ziyaret etti.



MİÇOTAKİS VE PYATT HAVA ÜSSÜNDE



Gün içinde ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yanında Yunan hayranı ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'la birlikte Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. Pilot ceketi giyen Miçotakis, Fransız Rafale jetlerinin önünde konuşma yaptı. ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt ise, F-16'ya binip fotoğraf paylaştı. Büyükelçi Pyatt, Twitter mesajında kokpitten kendisine nefes kesen Yunanistan manzaraları gösteren ABD'nin Avrupa-Afrika komutanlığına teşekkür etti ve tatbikata katılmaktan gurur duyduklarını söyledi. ABD Büyükelçisi, INIOCHOS tatbikatının Yunanistan'ın benzersiz jeostratejik pozisyonunu gösterdiğini ve Washington'ın Atina'yla askeri işbirliğini artıracağını yazdı.



7 ÜLKENİN JETİ HAVALANDI



Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın hukuksuz hamlelerini destekleyen İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs'ın savaş uçakları Yunanistan'dan kalkış yaptı. Görüntüleri servis eden Yunan medyası "Gökyüzünde ateş" ve "Yasak kaçta başlar?" manşetleriyle Türkiye'ye savaş mesajı verdi.



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