USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,59 - 9,61

Kılıçdaroğlu'na iki tane yetmedi! Üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi

CHP’nin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki makam aracı bulanan Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis’ten de araç istedi. Araç talebi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla Meclis’e ulaştı. CHP liderinin halen Mercedes S-350 ve Mercedes Vito’su var. Meclis, grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor.

Siyaset / 02 Nisan 2021 Cuma 10:33
Kılıçdaroğlu'na iki tane yetmedi! Üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi

Partisinin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki lüks aracı bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis'ten de bir araç istedi. Talebe ilişkin yazı Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla başkanlığa sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, TBMM'den bir makam aracı istendi. En son kendisine 2 milyon liralık makam aracı aldıran Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın imzası ile 9 Mart tarihli yazı ile TBMM'den araç istediği öğrenildi.

Çelişkiye düşüyor

Kılıçdaroğlu her fırsatta, “Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz” ifadelerini kullandı. “Araba saltanatına son vereceğiz” sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun yeni araç talebi “Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor” yorumlarına neden oldu.

Grup başkanlarına Audi a6

Araba garajında şu anda Mercedes Vito Minibüs ve Mercedes S-350 olmak üzere iki lüks aracı bulunan Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Başkanlığı'nın 237 sayılı araç kanunu uyarınca araç tahsis etmesi halinde bu üçüncü makam aracı olacak.

Partisinin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki lüks aracı bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis'ten de bir araç istedi. Talebe ilişkin yazı Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla başkanlığa sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, TBMM'den bir makam aracı istendi. En son kendisine 2 milyon liralık makam aracı aldıran Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın imzası ile 9 Mart tarihli yazı ile TBMM'den araç istediği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise TBMM'den kendisine makam aracı tahsis etmesini istemediği öğrenildi. Şu an TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediliyor.

Kemal KılıçdaroğluEngin Altay

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement