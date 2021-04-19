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Sadece 3 vaka görülmüştü! O ülkede Covid'li ceset paniği!

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Vanuatu koronavirüs salgınının başından beri aldığı önlemlerle salgından iyi bir şekilde korunmuştu. Ancak ülke bu günlerde alarma geçti. 11 Nisan'da kıyıya vuran bir cesette koronavirüs tespit edildi.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:34
Sadece 3 vaka görülmüştü! O ülkede Covid'li ceset paniği!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'ya dünyanın geriye kalanına göre oldukça geç ulaşmış, ülke böylece salgını kayıpsız atlatmayı başarmıştı.

SADECE 3 VAKA BİLDİRİLDİ

Güney Pasifik'te yer alan ada ülkeleri salgının başından beri oldukça az vaka bildirmiş; 300 bin nüfuslu Vanuatu'dan sadece üç vaka bildirilmişti. Bu vakaların ilki 2020 yılının kasım ayında, diğer ikisi ise mart ayında açıklanmıştı.

CESET KIYIYA VURDU

Ülke salgını sakince geçirirken 11 Nisan'da gelen bir haber alarm zillerinin çalınmasına sebep oldu. CNN'de yer alan habere göre Radio New Zealand, adalar topluluğunun merkezindeki sahillerden birinde bir cesedin kıyıya vurduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Efate Ada'sında yaşanan olayda Filipinli bir balıkçının cesedi karaya vurdu. Yapılan incelemenin ardından adamın Kovid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı.

BİR TANKER BİR MÜRETTEBITIN EKSİK OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Aynı gün Birleşik Krallık bandıralı bir tanker mürettebatından biri eksik olarak limandan ayrılmış sonrasında tanker geri dönerek Vanuatulu yetkililerin isteğiyle arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

Ölen mürettebatın cesedinin kumsalda bulunmasıyla birlikte yetkililer tankere el koydu. Morga kaldırılan adamın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Adamın ölüm sebebinin koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SEYAHAT YASAĞI KOYULDU

Başbakan Bob Loughman, acil şekilde seyahat yasağı uygulamasını yürürlüğe koyup ülkeyi kapatırken yetkililer de bir yandan olayla ilgili takip sürecini başlattı.

Çoğu polis olan ve olay yeri incelemesine katılan 16 kişi acilen karantinaya alınırken Sağlık bakanlığı, toplu bulaş riski az olsa da tüm halkı test yaptırmaya çağırdı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Vanuatu muhalefet lideri Ralph Regenvanu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Ülkemiz salgın yönetiminde çok başarılı ve sıkı karantina kurallarını harfiyen uygulamış olsa da elbette Kovid-19'lu bir cesedin sahilde bulunacağını bilemezdik. Ancak bu cesedi ülkedeki tek ve herkesin ölmüş yakınlarını görmek için geldiği morga kaldırmak ne kadar doğru?' diyerek durumu eleştirdi.

Vanuatu

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