Ermeni Cumhurbaşkanı rüyalara daldı! Şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin davetiyle 15 Nisan'da başkent Tiflis'i ziyaret etti.



İkili görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı konutunda şeref defterine notlar düşen Sarkisyan, şu ifadeleri kullandı:



'Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Gürcistan'ı ziyaret etme davetinden içtenlikle memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Bu ziyaretin Ermeni ve Gürcü halkları arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve gelecek nesillerin yararına olacağına eminim.'



Karabağ yenilgisinin üzerinden daha 1 yıl geçmeyen Sarkisyan, sayfanın altına Ağrı Dağı'nın bayraklı bir resmini çizerek imzasını attı.



Utanmadan sosyal medyadan paylaştı



Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yazının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden ‘Ermeni ve Gürcü halklarının dostluğu' notu ile paylaştı.





