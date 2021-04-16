Türk SİHA'ları bunu da yaptırdı! İki ülke Elon Musk'a mektup yazdı

Uzaya sekizinci uydusunu fırlatmaya hazırlanan Türkiye; Ermeni ve Yunanları rahatsız etti. Amerika'da faaliyet gösteren Yunan ve Ermeni lobileri, Türk uydusunu uzaya fırlatacak olan Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i durdurmak için yoğun mesai harcamaya başladı.



FEDERAL HAVACILIK İDARESİNE MEKTUP

ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, 5B iletişim uydusunun tehlikeli askeri uygulamalara imkân tanıdığını savunarak, ABD Federal Havacılık İdaresine mektup yazdı.



Mektupta 'ABD, yakın müttefiki olan Ermenistan ve Yunanistan'ın çıkarlarını düşünmelidir. Amerika Havacılık İdaresi bu fırlatmanın önüne geçmelidir. Türkiye, uzaydaki uyduları ve karadaki askerî gücünü iyi kullanır hâle gelmiştir. Bu yetenek, tehdit unsurunu beraberinde getirmektedir. Bu uydular ve askerî kabiliyet ile kaybedilen Karadağ savaşı göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs ve Ege Denizi'nde de Türkiye tehdit oluşturmaktadır' denildi.



Yabancı basında yer alan haberlere göre lobi çevreleri; Türkiye'nin bölgesinde askerî anlamda güçlü bir konuma geldiğini, S-400'ler ile birlikte ABD'nin dostluğuna karşı çıkıldığını, Rusya ile yakınlaşan Türkiye'nin artık dost değil düşman bir ülke sayılması gerektiğini dillendiriyor.



ERMENİ LOBİLERİ YİNE BASKI KURMUŞ AMA NETİCE ALAMAMIŞTI

Ayrıca Türkiye'nin dış politikada hem Rusya'ya hem de ABD'ye yakın davrandığı, bunun tehlikeli bir argüman olduğu da ileri sürülüyor. Türkiye'nin uzaydaki yedinci uydusu 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı.



Türksat 5A uydusu, 35 dakika sonra sinyal vermeye başladı. Fiilen çalışmaya başlayan uydu hem haberleşme hem de askerî anlamda Türkiye'nin elini güçlendirdi.



Ermeni lobileri o dönemde de ABD'ye baskı kurmuş ancak bir sonuç alamamışlardı. Haziran ayında ise Türkiye'nin uzaydaki sekizinci uydusu 5B, Elon Musk'ın şirketi tarafından uzaya fırlatılacak.



'EN SON TEKNOLOJİK ATILIM'

Foreign Policy in Focus'tan Conn Hallinan analiz yazısında, 'Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde çıkan son savaşın ardından, drone savaşı askeri teknolojideki en son atılımı temsil ediyor.



'Bu teknoloji zırhlı araçları modası geçmiş hale getiren, sofistike uçaksavar sistemlerini bozan bir 'sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor' dedi. Hallinan şunları söyledi:



Drone'ların bir savaş alanını değiştirme gücüne sahip olduğu kesin. Azerbaycan'ın insansız hava araçları - çoğunlukla Türk Bayraktar TB2'ler ve İsrail Harpileri, Orbiter-1K'lar ve Haroplar - Ermeni tankları ve zırhlı araçların yanı sıra, uçaksavar sistemlerini de büyük ölçüde dağıttı.



Türk droneları ayrıca, Azeri topçularının Ermenilerin mevzilerini hedef almasına da yardım etti ancak Azerbaycanlılar son savaşı karada kazandılar.



'RUS SİSTEMLERİNİ DAĞITTI'

Türkiye, Suriye, Irak ve Libya'da insansız hava araçlarını yaygın bir şekilde kullandı ve yine savaş alanında kilit rol oynadı. Dronlar kesinlikle herhangi bir ordu için sorun yaratır. Birincisi, fark edilmeleri çok zor. Çoğu, Kevlar gibi metal olmayan maddelerden oluşur ve küçük motorları pillerle çalıştığı için düşük ısı imzalarına sahiptirler.



İkincisi, Radar ve kızılötesi detektörler tarafından fark edilmezler.Dronlar ayrıca Ermenistan'ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemine ve diğer birkaç kısa ve orta menzilli sisteme zarar verdi.



Görünüşe göre insansız hava araçları vurana kadar tespit edilememiş, bu da Ermenistan'ın uçaksavar sistemini ortadan kaldırıyor.Dağlık Karabağ'da Pantsir hava savunma sistemleri yok edildi. Türk insansız hava araçları, Rusya tersini iddia etse de Libya'daki Pantsir'leri de imha etmişti.



NATO'NUN 'BAYRAKTAR' RAPORU

NATO'nun bünyesinde JAPCC'nın hazırladığı Offensive Counter-Air Operations, geçtiğimiz günlerde raporunda Bayraktar TB2'nin yeteneklerinden bahsetti. Müşterek Hava Gücü Mükemmeliyet Merkezi (JAPCC), Türk SİHA'larına 'İnsansız Hava Araçlarına Karşı Kapsamlı Yaklaşım' raporunda övgüler yağdırdı.



5 farklı bölümden oluşan raporda Bayraktar TB2, raporun 2'inci bölümünün 'Offensive Counter-Air Operations' isimli alt başlığında ele alındı. Bu başlıkta İHA'ların ve İHA'lara karşı geliştirilen füze savunma sistemleri değerlendirildi.



DRONE'LARI ÖRGÜTLER AKTİF OLARAK KULLANDI

Haber 7'deki bilgilere göre; raporda küçük drone'ların terör örgütleri tarafından operasyonel hale getirildiği belirtildi. DAEŞ'in ve PKK'nın Türkiye'ye karşı kullanmak istediği ancak TSK'nın düşürdüğü bazı eski küçük İHA saldırı girişimlerine dair haberler örnek olarak gösterildi.



PANTSIRLERE AYRI BAŞLIK AÇILDI

Makalede Rusya'nın Suriye'deki ana karargahı Hmeymim Hava Üssü'ne yapılan drone saldırıları da ele alındı. Bu ani baskınlara karşı Moskova'nın 'Pantsir'leri geliştirdiği belirtildi. Pantsirlerin ilk başta uçaklara ve helikopterlere karşı nokta korumasının yanı sıra, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin, özellikle alçak ve çok alçak irtifalarda uçan araçların 'hassas silah' saldırılarına karşı savunulması için geliştirildiği belirtilen raporda, Pantsir-S1'in küçük ve taktik İHA'larla mücadele etmede ideal bir sistem olduğu aktarıldı.



PANTSIRLER BAYRAKTAR TB2'LERİ TESPİT DAHİ EDEMEDİ

Pantsir bataryaları ile ilgili değerlendirmenin devamında Bayraktar TB2'lerden bahsedildi. NATO raporunda Bayraktar TB2'ler taktiksel İHA kullanımında 'başarılı bir örnek' olarak gösterilerek, 'Türkiye, İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk kez SİHA'ları birincil unsur olarak kullandı.



Türkiye, buradaki çok sayıda hedefi SİHA'larla vurdu. Türk yapımı bu SİHA'lar, kara birliklerinin güvenliğini sağlamak için tanklar, hava savunma sistemleri, obüsler ve askeri üsler dahil olmak üzere çok çeşitli askeri hedefleri vurdu ve imha etti. Bu da İHA'ların Yakın Hava Desteği (CAS) konusundaki etkinliğine dair bir kanıt oldu' ifadeleri kullandı.