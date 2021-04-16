İYİ Partili Lütfü Türkkan dalga konusu oldu!

iftçinin elinde kalan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Muhalefet, yapılan yardımı görmezden gelip hükümeti eleştirerek yapılan yardımlara çamur atma yarışına girdi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yapılan yardımları eleştireyim derken rezil oldu.



ÖNCE ELEŞTİRDİ SONRA SİLDİ



CHP'lilerin 8 kişilik ekiple yaptığı yardıma ait fotoğrafı paylaşan Türkkan, 'Bu yardım paketinin tesliminde, insanın gözü Vali'yi de arıyor ister istemez' paylaşımını yaptı. Ancak, gerçeği sonradan fark eden Türkkan, paylaşımını sildi.









Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yardım dağıtmaya çıkan CHP'li ekip yapılan çalışmayı şova çevirmişti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki heyet bir koliyi 8 kişi birlikte vermişti.