Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı hedef gösteren Ankara Barosu hakkında kovuşturma talebi

Ankara Barosu, Nisan 2020'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklama yaparak hedef almıştı.



Erbaş hedef gösterildi



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı, cuma namazı hutbesindeki 'Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor' sözlerinden dolayı hedef gösterip hakkında suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu'na karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma izni çıkmıştı



İnceleme kapsamında Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi. Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi. Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından ilgili yasa gereği dosyayı soruşturma izni için, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Bakanlık, yapılan incelemenin ardından savcılığa, açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verdi. Verilen izin kapsamında savcılık Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yöneticiye tek tek savunmalarını göndermesi için tebligat gönderdi. Baro, yönetimi ise savunmaların hazırlanması için soruşturmayı yürüten savcıdan ek süre talep etti.



Bakanlığın izni gerekiyor



Savcılık, Baro Yönetim Kurulu üyelerinin bu süre zarfında savunmalarını teslim etmemesi üzerine, dosyayı kovuşturma izni verilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlığın kovuşturma izni vermesi halinde dosya son soruşturma için Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na, oradan da Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.