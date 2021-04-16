Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ortak açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündem edair önemli açıklamalarda bulundu.



Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz.



Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir.



Bizlere bir anlaşma empoze edilmeyecekse Kıbrıs Türk halkı doğal olarak kendi egemenliği ile bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Gelinen aşamada eski anlayışa göre fark şudur: Eski anlaşmada egemence kelimeler kullanıldı, onlar aldatmacaydı. Esas önemli olan bağımsızlıktır.



YUNAN BAKAN'IN KÜSTAH AÇIKLAMALARI



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Orada o cevap verilmeliydi. Çizmeyi aştı. Sayın Bakan (Çavuşoğlu) gerekli cevabı vermiştir. Teşekkür ediyorum.' dedi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



Müzakerelerde süresi geçmiş modeli bize dayatmak istiyorlar. Sebebi ne? Bunu bize anlatsınlar. İki taraf eşit ve ulusal statüye sahip olmalıdır.



KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız.



Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor.



Bir faydası olmayan ve olmayacak kararları ve artık statükolara dönen parametreleri dayatmanın bir anlamı yok. İmkansızı dayatmanın anlamı ne? Artık federasyonu müzakere etmeyeceğimizi söyledik. O gün KKTC adına müzakereleri yürüten arkadaşlar da bunu söyledi. Dolayısıyla artık yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm taraflar için kazan-kazan getirecek bir vizyon ortaya koyuyoruz'



KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. Dendias haddini aştı. Milletim adına cevabını verdim