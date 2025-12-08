Mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde! Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Altın ve gümüşle beraber gücünü en çok koruyan yatırım araçlarından biri mevduat faizleri oldu. Mevduat tarafında dirençli duruş devam ederken düşen faizlerle tahvil cazibesinin artması bekleniyor.Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayında en çok kazandıran yatırım araçlarını açıkladı. Altın ve gümüşteki hızlı değerlenmeler dikkat çekerken en yüksek getiri mevduat faizlerinde görüldü. Kasımda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,18 oldu.Merkez Bankası bu hafta perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Faiz kararları üzerindeki en büyük belirleyici enflasyon oranları. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elden edilen bilgilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olurken yıllık yüzde 31,07 şeklinde açıklandı. Enflasyon oranlarındaki gerilemeye özellikle gıda enflasyonunda düşüş etki etti. Aylık enflasyonun yüzde 1'in üzerindeki beklentilere göre düşük gelmesi gözleri Merkez Bankası faiz kararına çevirdi.Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, son toplantısından politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5 seviyesine indirmişti. Piyasalarda bankanın 11 Aralık günü yapacağı toplantıda 100-200 baz puan arasında bir indirime gitmesini bekliyor. Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Kasım anketinde yıl sonu faiz beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu.Türk Lirası mevduat faizleri 2025 yılı Haziran ayı itibari ile çıktığı yüzde 59,69 seviyesinin altında olmasına rağmen enflasyon karşısında yatırımcısını korumaya yıl boyu devam etti. Merkez Bankası verilerine göre, 28 Kasım haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda faiz oranı yüzde 47,84 olarak görülüyor.Özel ve kamu bankalarında 3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 36-yüzde 46 arasında değişiyor. Yüzde 46 faiz veren bankada 100 bin liranın aylık getirisi 2.874,11 TL oluyor. Vade sonu tutarı ise 102.874,11 TL'ye çıkıyor. Aynı faiz oranı ile 1 milyon liranın getirisi ise 28.741,08 TL vade sonu tutarı 1.028.741,08 TL oluyor.Öte yandan faiz indirim beklentileri ile tahvil faizlerinin de düşmesi buna bağlı olarak talebin artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi enflasyon verisi sonrasında yüzde 1,22 düşüş yaşayarak yüzde 38,58 oldu. Aynı şekilde 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 1,39 kayıpla perşembe günü yüzde 34,64 oldu. 10 yıllık tahvil faizi 1,41 düşüşle yüzde 30,80 bandına geldi.Haftanın ilk işlem günü 8 Aralık 2025 tarihinde 2 yıllık tahvil faizi yüzde 37,98, 5 yıllık tahvil faizi 34,65, 10 yıllık faizi 30,55 oldu. TL tahvillere yatırımcı ilgisi artarken faiz indirimlerinin gelmesi halinde bu ilginin devam etmesi bekleniyor.Öte yandan ABD Merkez Bankası FED faizleri belirlemek için 9-10 Aralık tarihlerinde toplantısını gerçekleştirecek. FED'in 25 baz puanlık indirime gitmesine neredeyse kesin gözü ile bakılıyor. Geçtiğimiz hafta Japonya'da yakın zamanda faiz artışına gidileceğine dair beklentilerle ülkenin devlet tahvilleri 17 yılın zirvesini gördü.