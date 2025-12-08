Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Sanat dünyasına damga vuran The Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola, 2025'in Ekim ayında ekonomik durumunun kötüleştiğini belirterek saat koleksiyonunu satışa çıkaracağını söylemişti.Coppola'nın söz konusu koleksiyonundan özel üretim bir saati New York'ta düzenlenen müzayedede büyük ilgi gördü.Coppola'nın saatine satış öncesi yaklaşık 1 milyon dolar fiyat biçilmişti. Ünlü yönetmenin tasarımına kendisinin de katkı sağladığı saati yaklaşık 11 dakikada 10.8 milyon dolara alıcı buldu.Bu satış, ABD'de bir müzayedede bir saate ödenen ikinci en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. İlk sırada ise 2017'de Paul Newman'a özel tasarlanan Rolex Daytona'nın 17,8 milyon dolarlık satışı bulunuyor.