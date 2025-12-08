2025 Almanak operasyonu! 8 milyarlık dolandırıcılık ağı çökertildi!

Ankara'da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro'nun 2025 boyunca sürdürdüğü 'Almanak Operasyonu'nda, internet tabanlı sahte forex yatırım sistemi kuran organize yapıya geniş çaplı darbe vuruldu.'HESAPÇILAR' TESPİT EDİLDİŞüpheliler, kendi kurdukları web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden 'yüksek kazanç' vaadiyle yatırımcıları hedef aldı; üçüncü kişiler adına şirket kurdurup bu şirketler üzerinden banka hesapları açtırdı, para akışını izlerini kaybettirecek şekilde farklı hesaplara ve kripto para/soğuk cüzdan kanallarına yönlendirdi. Soruşturma dosyasında, bankalardan ve ATM'lerden para çekimlerine ilişkin görüntüler delil olarak kullanıldı ve 'hesapçı' rolündeki kişiler tek tek tespit edildi. Operasyonun merkezinde, 40 mağduru yatırım vaadiyle dolandıran ve 35 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlenen 'sahte forex çetesi' bulunuyor. MASAK raporu, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesabı ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar TL'lik toplam hareketi ortaya koydu. Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete çökertildi., 174 şüpheliden 98'i mahkemeye sevk edildi ve 84'ü tutuklandı.EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILARGölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro'nun yürüttüğü 2025 Almanak Operasyonu, sahte forex yatırım vaadiyle milyonlarca liralık haksız kazanç elde eden organize yapıyı ortaya çıkardı. Dijital platformlar, çağrı merkezleri ve kurdurulan paravan şirketler üzerinden çok katmanlı bir dolandırıcılık zinciri kuran şüphelilerin uzun süreli takip sonrası ülke genelinde eş zamanlı operasyonla yakalandığı bildirildi.DİJİTAL TUZAK: SAHTE FOREX AĞI NASIL ÇALIŞTI?Soruşturmada, çetenin hazırladığı internet siteleri ve uygulamalar üzerinden 'yüksek kazançlı yatırım' vaadiyle sözde forex hesapları açtırdığı belirlendi. Aynı amaçla üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurduruldu, bu şirketler üzerinden hesaplar açıldı ve mağdurlardan gelen paralar çok sayıda farklı hesaba dağıtılarak kripto varlık platformlarına aktarıldı. Banka ve ATM'lerde yapılan para çekme görüntüleri dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede örgütün 'hesapçılar' olarak bilinen para taşıyıcıları tespit edildi.İKNA MERKEZİ: EZBERLENMİŞ DİYALOGLAR, KADIN DANIŞMANLARÇetenin 'Servet Stratejileri' adıyla kurduğu gruplar ve çağrı merkezi üzerinden kadın şüphelilerin yatırımcıları ikna etmek için ezberletilmiş cümleler kullandığı tespit edildi. Dinlemelere yansıyan, 'Zirve üstüne zirve', 'Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur', 'Tek tıkla kazan', 'Para mühendisleri ile dev yatırım' gibi sloganlar, mağdurların güvenini kazanmak için sistemli biçimde tekrarlandı. Şüpheliler, zaman zaman küçük miktarda geri ödeme yaparak 'kâr' izlenimi oluşturup mağdurları daha yüksek tutarlı yatırımlara yönlendirdi.8 MİLYAR TL HAREKET: MASAK RAPORUNDA DEV PARA TRAFİĞİSoruşturmada alınan MASAK raporunda dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesabın tespit edildiği ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar TL'lik finansal hareket bulunduğu belirlendi. Çetenin, parasını geri isteyen mağdurlara 'vergi/stopaj ücreti' bahanesiyle tekrar ödeme yaptırdığı, parası olmayanlara ise kredi çektirerek daha fazla zarara soktuğu ortaya çıktı.18 İLDE ŞAFAK BASKINI: 84 TUTUKLAMAAnkara merkezli yürütülen operasyon İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Soruşturmada toplam 174 şüpheli belirlendi; adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.