Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni IMEI düzenlemesi, milyonlarca telefon kullanıcısını ilgilendiriyor.Kurumun uygulaması gereği, bir telefon bir takvim yılı boyunca hiçbir şekilde şebeke sinyali almazsa, cihazın IMEI kaydı 31 Aralık 2025'te otomatik olarak askıya alınacak.Uzmanlar, düzenlemenin Türkiye'de milyonlarca cihaza kısıtlama getireceğini belirterek kullanıcıları uyardı.IMEI kaydı askıya alınan cihazlar, e-Devlet üzerinden gerekli başvuru yapılmadığı sürece yeni yılda hiçbir operatörle çalışamayacak.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2024'te yürürlüğe koyduğu düzenleme, 2025 yılında da etkisini sürdürüyor.Yeni uygulamaya göre, bir cep telefonu bir yıl boyunca hiç şebekeye bağlanmaz, sinyal almaz ya da SIM kart takılıp çalıştırılmazsa, cihaz sistemde “kullanılmıyor” olarak işaretlenecek ve IMEI kaydı otomatik olarak askıya alınacak.Cihazların kapanmaması için, telefona SIM kart takılması, en az bir kez açılarak şebekeye bağlanması, sinyal almasının sağlanması gerekiyor.