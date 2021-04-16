- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nu kabul etti

-İkili görüşme

-Heyetlerarası görüşme



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu KKTC’li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar ve Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile görüşecek, ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte Ortak basın toplantısı yapacak.



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