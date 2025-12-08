2026 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Maaş artışı için iki güçlü senaryo masada! İşte detaylar…

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, yıl sonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında belirleyici olacak. Milyonlarca kişi, zammın nasıl hesaplanacağını ve ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar ve öne çıkan zam senaryoları…ZAM ORANLARI NE OLACAK?Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerinin ardından, emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1,16 çıkarsa, emekliler yüzde 12,49 zam alacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise emekli zammı yüzde 12,28 olacak. Memurların zam oranı ise yüzde 18,7 ile yüzde 18,9 arasında değişecek.TCMB ANKETİ: ARALIK AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?Yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranları; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yıllık enflasyon yüzde 31,07 olurken, 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21'e ulaştı. Böylece maaş zammı için bu oranın kesinleştiği belirtildi. Gözler şimdi ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuna çevrildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31,25 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,49 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 7,13'lük enflasyon farkı eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18,92 olacak.5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARIYılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu dönemde enflasyon toplamda yüzde 11,21 oldu ve böylece maaş zam oranı bu seviyede netleşti. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 31,07'ye ulaştı. Şimdi gözler, ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi.BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON VURGUSU: YÜZDE 31 HEDEFİHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 seviyesini işaret etti. Bu oran baz alındığında, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.28 olarak hesaplanıyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.28 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6.93'lük enflasyon farkı ile yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı birleşince, toplam zam oranı yüzde 18.7'ye ulaşacak. Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, yüzde 12.49'luk zam senaryosunda 18 bin 989 TL'ye, yüzde 12.28'lik senaryoya göre ise 18 bin 953 TL'ye yükselecek.MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?Yüzde 18.7'lik zam senaryosuna göre, halihazırda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. Buna 1.000 TL'lik seyyanen artış eklendiğinde rakam 27 bin 911 TL'ye çıkacak.Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak.EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?Bugün itibarıyla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 52 bin 617 TL seviyesinde.Yüzde 18.7'lik artış ve seyyanen zam birlikte değerlendirildiğinde, en düşük memur maaşı 60 bin 947 TL'ye, üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 63 bin 456 TL'ye yükselecek.