Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump yakınlaşması panikletti! İsrail'de Türk askeri endişesi artıyor

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 28 esir cesedinden 27'sini İsrail'e teslim etti. Son cesedinden de tesliminin ardından ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi öngörülüyor.İkinci aşamada Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlanması yer alıyor. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilecek olması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nde olası Türk askerinin konuşlanması İsrail'deki endişeleri artırdı.Haaretz gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle İsrail'in kendini dışlanmış halde bulabileceğini belirtti.Haberde, Trump'ın Başkan Erdoğan'ın Gazze barış planının bir sonraki aşamasında belirleyici güç olma hedefini desteklediği bildirildi.Haaretz, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Türkiye'nin Gazze'de sivil faaliyetlerin ve yeniden inşanın korunmasını hedefleyen uluslararası istikrar gücüne katılmasını kabul etmesi yönünde tavsiye verdiğinin altını çizdi.Habere göre Trump yönetimi, bu sürecin birkaç hafta içinde başlamasını umuyor.İsrailli gazete, Washington'un, Gazze'ye Türk askerinin konuşlanmasına destek verdiğini belirtti. Haaretz, böyle bir adımın normalde bölgeye asker göndermek istemeyen ülkeleri de sürece çekebileceğini yazdı.Habere göre, Türk askerleri Gazze'ye konuşlanırsa Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu Azerbaycan ve Endonezya da uluslararası istikrar gücüne katılabilir.Haaretz, Başkan Erdoğan ile Trump'ın yakınlaşmasını güçlendiren tek konunun Gazze olmadığını, ABD Başkanı'nın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını çözmeye doğru ilerlediğini belirtti.İsrailli gazete, Trump'ın şimdiden Türkiye'yi F-35 projesine geri döndürmekten bahsettiğini bildirdi.Haberde, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının endişe verici olduğu vurgulandı.Haaretz, Trump'ın İsrail'i kızdırabilecek tek hamlesinin F-35 satışı olmadığını, ABD Başkanı'nın eylül ayında Başkan Erdoğan'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye politikasını övdüğünü bildirdi. Haberde, bu durumun Suriye'deki Türk varlığını 'güvenlik tehdidi' olarak gören İsrail'in stratejisiyle ters düştüğü belirtildi.İsrailli gazeteye göre, Başkan Erdoğan ve Trump, Suriye'nin tek bir merkezi hükümet altında birleşik bir devlet olarak kalması konusunda da aynı görüşü paylaşıyor. Haberde, Başkan Erdoğan ve Trump'ın SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye ordusuna entegre edilmesini istediği belirtildi.Haaretz, bu bağlamda Trump'ın, Netanyahu'yu Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin beldesine düzenlediği baskın nedeniyle azarladığını hatırlattı.Haberde, Türkiye'nin arabulucu bir ülke olmaktan çıkıp Gazze ateşkesinin garantörlerinden birine dönüştüğü belirtildi.Haaretz son olarak, Gazze'ye Türk askerinin konuşlanması halinde İsrail'in, Trump yönetimiyle yeni bir gerilimin içine sürüklenebileceğini ve bu gerilimde Başkan Erdoğan'ın elinin İsrail'den daha güçlü olabileceğinin altını çizdi.