Suriye'de zafer kutlanıyor! Ahmed Şara sabah namazını Emevi Camii'nde kıldı

Suriye, devrimin birinci yılını kutluyor…61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden bir yıl geçti.Milyonlarca Suriyeli, 13 yıllık iç savaş ve yıllar süren Esad baskısının sona ermesinin yıl dönümünü kutluyor.İç savaşın tahrip ettiği ülke gerek altyapı gerek ekonomi gerekse siyasi ve sosyal bütünlüğün sağlanması konularında zorluklarla mücadele etse de Suriyeliler geleceğe umutla baktıklarını anlatıyor.Geride kalan bir yılda yeni Şam yönetimi ve Devlet Başkanı Ahmed Şara, Suriye'nin uluslararası arenada tekrar kabul edilmesine yönelik çabalarının yanı sıra Suriyelilerin hayatlarını doğrudan etkileyecek sorunların aşılması için somut adımlar atmaya çalıştı.AKIN ETTİLERBaşkent Şam, Halep, Hama ve Lazkiye başta olmak üzere birçok kentte Suriyeliler, devrimin birinci yılını kutlama etkinlikleri için ellerinde bayraklarla meydanlara akın etti.Bugün ise zaferin birinci yılında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sabah namazını Emevi Camii'nde kıldı.Şara, namazda imamlık yaparken ardından mimbere çıkarak zafer konuşması yaptı.Şara, 'Yalnızca Allah'a itaat ederek, mazlumları koruyarak ve adaleti halkın tamamına yayarak Suriye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.' ifadelerini kullandı.Burada cami cemaati tarafından coşkuyla karşılanan Şara, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çekindi.Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.