Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında flaş gelişme...

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası ile ilgili mahkeme erteleme kararı verdi.

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.Dava eksiklerin giderilmesi için 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi.