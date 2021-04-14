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İntihar girişimini böyle izlediler! Telefonlar çekildi! Canlı yayınlar başlatıldı!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar girişimini gören vatandaşlar, olayı film izler gibi seyredip cep telefonlarına kaydetti.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:18
İntihar girişimini böyle izlediler! Telefonlar çekildi! Canlı yayınlar başlatıldı!

Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde Ali Emri Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve çocukları göremediğini savunan O.İ. isimli şahıs çatıya çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



ŞAHSI İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikalık süren ikna çalışması sonucu bölgeye bu kez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu geldi.

Çatıya çıkan Müdür Balsu, O.İ.'yi ikna edip aşağıya indirerek ekip arabasına bindirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



CEP TELEFONLARIYLA CANLI YAYIN YAPTILAR

Öte yandan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.Korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan vatandaşlar cep telefonu ile o anları kayıt altına alıp canlı yayın yaptıkları görüldü.

Polis ekipleri maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe sayması üzerine uyarıda bulunarak bölgeden uzaklaştırdı.

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