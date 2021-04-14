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DSÖ'den çarpıcı analiz! Hastaneye yatanların çoğunda...!!!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının diyabet olduğunu belirtti.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:43
DSÖ'den çarpıcı analiz! Hastaneye yatanların çoğunda...!!!

Ghebreyesus, örgütün 'Küresel Diyabet Sözleşmesi'nin lansmanı dolayısıyla yazılı açıklamada, 'Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık.' ifadesini kullandı.

Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığına dikkati çeken Ghebreyesus, 'Erken ölme riski düşeceği yere artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık türü bu. Ayrıca, Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var.' uyarısını yaptı.

DSÖ, yeni Küresel Diyabet Sözleşmesi'yle şeker hastalığını önleme çabalarına destek ve insülinin keşfinden 100 yıl sonra ihtiyaç duyan herkese tedavi sağlamayı amaçlıyor.

Sözleşme, Toronto Üniversitesi'nin desteğiyle DSÖ ve Kanada hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Diyabet Zirvesi'nde bugün açıklanıyor.

DSÖ, sözleşmeyle düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet teşhis araçlarına, ilaçlarına ve özellikle de insüline erişimi artırmayı hedefliyor.

Örgüte göre, şu anda dünyada insülin piyasasına sadece 3 şirket hakim durumda.

Kanada

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